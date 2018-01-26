На пресс-конференции разъяснили Декрет №1

27 Января 2018 09:03

На местах создадут все условия, чтобы у человека была возможность для трудоустройства. На это нацелен Декрет №1, подписанный на неделе Главой государства.

Накануне журналистам на пресс-конференции разъяснили основные новации документа. В районы, где ситуация на рынке труда самая напряженная, направят дополнительные средства и будут создавать там новые производства. Акцент - на отдаленные от областных центров. Хорошие условия для занятости населения сегодня создает и либерализация условий ведения бизнеса.

Будут сформированы списки белорусов, не занятых в экономике. Но в них попадут только те, кто сознательно отказывается работать. Они со следующего года будут оплачивать субсидируемые государством услуги по их полной стоимости.