На посадке леса в Столбцовском районе работает Андрей Кобяков

21 Апреля 2018 12:04

Руководители госорганов сегодня также трудятся на своей малой родине. В эти минуты на посадке леса в Столбцовском районе работает премьер-министр, а также вице-премьерский корпус и представители лесной отрасли. Сосны и березы высадили на участке, который ранее пострадал от нашествия жука короеда и был вырублен. Всего же в субботнике, по предварительным данным, принимают участие около 3 миллионов белорусов. Собранные сегодня средства направят в том числе на модернизацию учреждений здравоохранения в преддверии Европейских игр.