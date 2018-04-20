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На посадке леса в Столбцовском районе работает Андрей Кобяков
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21 Апреля 2018 12:04

На посадке леса в Столбцовском районе работает Андрей Кобяков

Руководители госорганов сегодня также трудятся на своей малой родине. В эти минуты на посадке леса в Столбцовском районе работает премьер-министр, а также вице-премьерский корпус и представители лесной отрасли. Сосны и березы высадили на участке, который ранее пострадал от нашествия жука короеда и был вырублен. Всего же в субботнике, по предварительным данным, принимают участие около 3 миллионов белорусов. Собранные сегодня средства направят в том числе на модернизацию учреждений здравоохранения в преддверии Европейских игр.

  

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