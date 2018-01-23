На Новополоцком мосту возведут страховочную опору

23 Января 2018 19:09

Сегодня состоялось заседание штаба, где решили начать работы уже с завтрашнего дня. О сроках строительства пока не известно. В настоящее время движение через мост закрыто только для грузовиков массой более 38 тонн, установлено допустимое расстояние между транспортными средствами не менее 70 метров.