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На местах ремонтных работ на МКАД будут устанавливаться датчики контроля скорости
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9 Апреля 2018 15:22

На местах ремонтных работ на МКАД будут устанавливаться датчики контроля скорости

Сделано это в первую очередь ради безопасности дорожных рабочих и минимизации количества ДТП.

Сейчас на 12-м километре Минской кольцевой, на путепроводе, ведутся работы по ликвидации выбоин и неровностей. Кроме Speedcam Госавтоинспекция в этом месте установила дополнительное световое панно со знаками сменной информации. Место, где проводятся ремонтные работы, обозначено в соответствии с требованиями. По 23 апреля ограничение скорости на участке - 70 километров в час.

С начала года на Минской кольцевой произошло 5 аварий, 7 человек получили травмы.

  

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