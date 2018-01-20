Главная>>Общество>>На Крещение окунались в импровизированную иорданку и военнослужащие
Общество
RSS
На Крещение окунались в импровизированную иорданку и военнослужащие
Скачать Поделиться

20 Января 2018 15:33

На Крещение окунались в импровизированную иорданку и военнослужащие

На Крещение окунались в импровизированную иорданку и военнослужащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Витебска. Желающих собралось немало. Кроме солдат, традицию поддержали и офицеры. Некоторые бойцы сравнивали окунание в купель с первым прыжком с парашютом.

Окунуться на Крещение для витебских военнослужащих стало хорошей традицией. В этом году на территории воинской части специально построили часовню и купель. 

  

Другие новости

Пра надвор’е 19.01.2018 21:45 / Общество Пра надвор’е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =