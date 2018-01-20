20 Января 2018 15:33

На Крещение окунались в импровизированную иорданку и военнослужащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Витебска. Желающих собралось немало. Кроме солдат, традицию поддержали и офицеры. Некоторые бойцы сравнивали окунание в купель с первым прыжком с парашютом.

Окунуться на Крещение для витебских военнослужащих стало хорошей традицией. В этом году на территории воинской части специально построили часовню и купель.