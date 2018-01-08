На карте благотворительной эстафеты "Наши дети" новая точка - Воложинский район

8 Января 2018 15:15

Волшебная атмосфера рождественского праздника охватила столицу и Минскую область. Дарить настоящую зимнюю сказку в эти дни - хорошая традиция.

На карте благотворительной эстафеты "Наши дети" сегодня - новая остановка - Воложинский район. Подарки от Главы государства и поздравления воспитанникам школы-интерната в городке Чеховщина передал председатель Воложинского райисполкома. В этом учреждении живут и учатся дети с особенностями развития. Для гостей они также подготовили подарок - деревянный сувенир с образом символа нового года, сделанный своими руками.

Только в Воложинском районе благотворительная акция "Наши дети" охватила почти 30 школ, детских садиков и общежитий. Зимнюю сказку там создали для 4 тысяч детей.