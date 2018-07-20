На горячую линию Агентства теленовостей обратились жители Первомайского района

На горячую линию Агентства теленовостей несколько часов назад обратились жители Первомайского района. Администрация рынка "Уручье-3" планирует закрыть крытый павильон с овощами, а после его и демонтировать. С таким решением не согласны предприниматели.

Площадка для легальной торговли рассчитана только на 55 фермеров. Но в выходные предложить покупателям сезонную продукцию с собственного огорода приезжает до трехсот желающих. Не найдя место за прилавком, они создают стихийные рынки. А это - уже административная ответственность и штрафы.

Корреспонденты Агентства теленовостей следят за ситуацией. Подробности - в наших следующих выпусках. Напомним, всего в столице около двадцати рынков.