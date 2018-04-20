19 Апреля 2018 21:29
На форуме профсоюзов опытом в сфере зеленой экономики делились эксперты из разных стран
Как очистить экономику от вредного производства, но при этом сохранить рабочие места. Своим опытом делились полторы сотни экспертов из разных стран на форуме профсоюзов в Минске. У Беларуси подобный опыт уже есть: создан комплекс по переработке древесных отходов, ведется разработка отечественного электромобиля. Все это часть больших инициатив Международной организации труда и программы ООН до 30-го года.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Это те программы, которые решают основные две вещи, два основных вопроса - это, безусловно, сегодня сохранить природный баланс и сделать так, чтобы сегодня повышался рост благосостояния людей. И в этом Беларусь принимает самое активное участие. Наша страна приняла программу, вносила и будет вносить свой вклад в это значимое мировое дело".
Закари Тейлор, заместитель Постоянного представителя ПРООН в Беларуси: "На этой встрече речь идет не только о спасении деревьев и очищении рек. Самое важное - создание достойных рабочих мест в рамках зеленой экономики для людей, где они смогут достойно зарабатывать на протяжении многих лет".
Также представители профсоюзов Венгрии, Латвии, Австрии и других стран посетили Островецкий район, чтобы познакомиться с Белорусской АЭС. По мнению экспертов, доступная электроэнергия позволит запустить больше перерабатывающих заводов, увеличит спрос на электромобили, а вот количество углекислого газа в атмосфере заметно сократится.