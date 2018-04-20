На форуме профсоюзов опытом в сфере зеленой экономики делились эксперты из разных стран

19 Апреля 2018 21:29

Как очистить экономику от вредного производства, но при этом сохранить рабочие места. Своим опытом делились полторы сотни экспертов из разных стран на форуме профсоюзов в Минске. У Беларуси подобный опыт уже есть: создан комплекс по переработке древесных отходов, ведется разработка отечественного электромобиля. Все это часть больших инициатив Международной организации труда и программы ООН до 30-го года.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Это те программы, которые решают основные две вещи, два основных вопроса - это, безусловно, сегодня сохранить природный баланс и сделать так, чтобы сегодня повышался рост благосостояния людей. И в этом Беларусь принимает самое активное участие. Наша страна приняла программу, вносила и будет вносить свой вклад в это значимое мировое дело".

Закари Тейлор, заместитель Постоянного представителя ПРООН в Беларуси: "На этой встрече речь идет не только о спасении деревьев и очищении рек. Самое важное - создание достойных рабочих мест в рамках зеленой экономики для людей, где они смогут достойно зарабатывать на протяжении многих лет".

Также представители профсоюзов Венгрии, Латвии, Австрии и других стран посетили Островецкий район, чтобы познакомиться с Белорусской АЭС. По мнению экспертов, доступная электроэнергия позволит запустить больше перерабатывающих заводов, увеличит спрос на электромобили, а вот количество углекислого газа в атмосфере заметно сократится.