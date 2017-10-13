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На фестиваль в Сочи приехали молодые люди из 180 стран
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15 Октября 2017 15:02

На фестиваль в Сочи приехали молодые люди из 180 стран

Считанные часы остаются до открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Красочная церемония пройдет в Ледовом дворце "Большой". На форум приехали молодые люди из 180 стран. Делегация Беларуси на фестивале одна из самых представительных. В ее составе 300 человек. Это лучшие студенты белорусских вузов - работающая молодежь и лидеры общественных объединений. Наша команда будет участвовать в дискуссионных, творческих и спортивных мероприятиях.

Молодежный форум в Сочи продлится всю следующую неделю, каждый день будет посвящен разным странам и континентам. В рамках культурной программы пройдет джазовый фестиваль и День национальных культур. Главные спортивные события - фестивальный забег на 2017 метров и открытие площадки "Всемирное ГТО".

  

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