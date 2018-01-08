На фабрике по производству валенок ждут прихода настоящей зимы

8 Января 2018 19:08

Когда взрослые просят на Новый год и Рождество настоящей зимы. Именно о крепких морозах мечтает коллектив фабрики по производству валенок. В этом году спрос на самую теплую обувь слегка упал. И все же войлочных дел мастера смогли быстро переориентироваться и наладили выпуск шерстяных одеял, подушек и даже жилеток. Александр Хоровец убедился, что дорогая овчинка стоит выделки.

Светлану Голубович на этой фабрике давно прозвали международным экспертом по качеству шерсти. И не удивительно. Более 20 лет женщина делает самую теплую обувь. На пару валенок уходит от 2 до 3 килограммов шерсти. Приблизительно столько сырья за стрижку дает одна овца романовской породы. Прежде чем валенки попадут на прилавки магазинов с цехов фабрики, они проходят длинный путь - 34 операции.

В ассортименте около 30 вариантов. Детские, женские, мужские - благодаря отделке сегодня валенки походят на сапожки.

Новинка этого сезона - валенки в виде берцев. Рассчитаны они прежде всего для водителей большегрузов и сельхозтехники.

В таких валенках уже щеголяют украинцы. Совсем недавно такой же товар появился и на прилавках белорусских магазинов. И все же аномально теплые зимы сказываются на спросе народной обуви, признается директор фабрики Василий Собан. Если в прошлом году здесь выпустили около 200 тысяч пар, то в этом лишь 70 тысяч.

Поэтому белорусской шерсти тут же нашли еще одно достойное применение. Из нее шьют одеяла и подушки. Продукция оказалась востребованной.

Работать с натуральным материалом непросто, подчеркивает Валерия Клименкова. Ведь несмотря на автоматизацию процесса, треть всех операций делают вручную.

В зависимости от толщины шерсти выпускают четыре вида одеял. Заказы на теплую перину для крепкого сна расписаны на полгода вперед. Освоили и выпуск жилеток. Но все же на фабрике ждут прихода настоящей зимы. Ведь ходить в валенках по снегу и слышать, как он скрипит под ногами, - ни с чем не сравнимое удовольствие, признаются шаповалы.