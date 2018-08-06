На этой неделе вступает в силу соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем

На этой неделе в пятницу вступает в силу соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем. Граждане нашей страны смогут находиться в КНР без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Это же правило действует и для китайцев. Безвизовый режим касается частных и турпоездок, а также бизнес-командировок. Однако виза потребуется, если планируется учебная или профессиональная деятельность.

Напомним, межправительственное соглашение о взаимном безвизе было заключено 10 июня в Циндао во время рабочего визита Президента Беларуси в КНР.

Добавим, 2018 - Год туризма Беларуси в Китае. За прошлый год нашу страну посетили более трех тысяч гостей из КНР.