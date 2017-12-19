На этой неделе погода сохранит зимний характер

18 Декабря 2017 15:21

Зимний характер погода сохранит и на этой неделе, в прогнозах - осадки, в основном снег. Завтра вечером, а также в среду в Минске метель. При этом температура по-зимнему комфортная. Ночью - до 6 с минусом, днем - от 1 до 4 ниже нуля.

С пятницы начнет поступать более теплый атлантический воздух, чуть потеплеет: дневная температура около 0 градусов.