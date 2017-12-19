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На этой неделе погода сохранит зимний характер
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18 Декабря 2017 15:21

На этой неделе погода сохранит зимний характер

Зимний характер погода сохранит и на этой неделе, в прогнозах - осадки, в основном снег. Завтра вечером, а также в среду в Минске метель. При этом температура по-зимнему комфортная. Ночью - до 6 с минусом, днем - от 1 до 4 ниже нуля.

С пятницы начнет поступать более теплый атлантический воздух, чуть потеплеет: дневная температура около 0 градусов.

  

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