Общество
26 Января 2018 12:04
На данный момент в Минске более 11 тысяч вакансий
Работа в Минске есть для каждого желающего трудиться. На данный момент в белорусской столице более 11 тысяч вакансий. Об этом сообщила сегодня глава комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Накануне, Президент Беларуси подписал декрет номер один по содействию занятости населения. В фундаменте - создание максимальных условий для трудоустройства, индивидуальный подход и принцип социальной справедливости. На пресс-конференции основные положения декрета разъясняют представители Минтруда и соцзащиты. Подробности в наших следующих выпусках.
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