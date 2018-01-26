На данный момент в Минске более 11 тысяч вакансий

26 Января 2018 12:04

Работа в Минске есть для каждого желающего трудиться. На данный момент в белорусской столице более 11 тысяч вакансий. Об этом сообщила сегодня глава комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Накануне, Президент Беларуси подписал декрет номер один по содействию занятости населения. В фундаменте - создание максимальных условий для трудоустройства, индивидуальный подход и принцип социальной справедливости. На пресс-конференции основные положения декрета разъясняют представители Минтруда и соцзащиты. Подробности в наших следующих выпусках.