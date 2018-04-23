23 Апреля 2018 21:08

Аграриям сейчас придется ускориться. Неустойчивая погода вносит свои корректировки. Сильный ветер провоцирует песчаные бури, которые фактически под ноль срезают взошедшие посевы. А недостаток тепла грозит неравномерными всходами.

На ближайшие дни прогнозируют дожди, местами грозы. Ожидается похолодание. В среду усилится ветер - с порывами до 15 метров в секунду. К субботе ливни прекратятся, но будет все еще прохладно. Ночью плюс 1 - плюс 7, днем от 12 до 20 тепла.