На берегу Нарочи цветет более 300 лекарственных растений

Польза рядом! Лаванда, календула, мята - на полях Минской области в самом разгаре цветение лекарственных растений. Разобраться с тем, какие лепестки и стебельки полезны для здоровья, можно во время экскурсий по аптекарскому саду. На берегу Нарочи более 300 соцветий.

По душистым аллеям прошлась и собрала рецепты полезных напитков Наталья Кезик.

Ольга Михнович знает все капризы гинкго билоба и секреты цветения теплолюбивой лаванды. Главным садоводом в аптекарском саду работает два года. И каждый рабочий день независимо от сезона начинается с осмотра лекарственных растений - площадь огорода полтора гектара.

Мускатная, цитрусовая, душистая. В аптекарском саду только обычной мяты растет 17 видов. Всего же здесь можно ощутить аромат 300 лекарственных растений со всех континентов. На нарочанском берегу туристско-экскурсионный комплекс появился четыре года назад. И сегодня по ароматным аллеям гости гуляют каждый день.

Традиция проводить уроки по зеленым наукам в подобных садах сохранилась со Средневековья. В те времена свои цветущие плантации высаживали при университетах, госпиталях и монастырях. Теперь же для детей здесь организовывают квесты, рассказывают легенды и сказки о травах.

Все секреты фитотерапии можно узнать у бабушки-травницы. Здесь в домике посетителям она откроет секреты приготовления полезного травяного чая, поможет сплести фитовенок или даже поведает историю возникновения науки.

Скоро на подворье бабушки-травницы появится и летняя терраса - мастер-классы переедут на свежий воздух. Есть в аптекарском саду и фитокафе. Здесь для гостей на выбор травяные сборы и лекарственный чай с незабываемым ароматом и вкусом. Все сборы - собственный урожай.

Весь урожай в аптекарском саду сначала собирают, потом высушивают. Из лекарственных лепестков получаются полезные травяные сборы. Продегустировать чай из нового урожая можно будет на традиционном празднике "Удивительные травы". Он пройдет в аптекарском саду через несколько недель.