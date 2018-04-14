15 Апреля 2018 15:14

Более сотни любителей активного отдыха из Беларуси, России и Украины собрались сегодня в Гродненском районе. На Августовском канале стартовал международный фестиваль водного туризма "Неманская весна – 2018". Больше 20 команд на протяжении двух дней будут сражаться за победу в туристско-прикладном многоборье и в технике водного туризма. На протяжении нескольких последних лет лидерство в соревнованиях удерживают белорусские школы водного туризма.

Фестиваль на Августовском канале традиционный. В этом году организаторы постарались объединить спортивную и развлекательную программы.