Общество
15 Апреля 2018 15:14
На Августовском канале стартовал международный фестиваль водного туризма "Неманская весна – 2018"
Более сотни любителей активного отдыха из Беларуси, России и Украины собрались сегодня в Гродненском районе. На Августовском канале стартовал международный фестиваль водного туризма "Неманская весна – 2018". Больше 20 команд на протяжении двух дней будут сражаться за победу в туристско-прикладном многоборье и в технике водного туризма. На протяжении нескольких последних лет лидерство в соревнованиях удерживают белорусские школы водного туризма.
Фестиваль на Августовском канале традиционный. В этом году организаторы постарались объединить спортивную и развлекательную программы.
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