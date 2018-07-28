На аэродроме Боровая проходит авиационный фестиваль #Пронебо

Праздник на земле и в небе. На аэродроме Боровая в эти минуты проходит авиационный фестиваль #Пронебо. Точное количество гостей пока подсчитать сложно, но эта цифра приближается к десяти тысячам человек. Лучшие пилоты мира сегодня продемонстрируют свое мастерство в вертолетных гонках, а самые точные приземления покажут парашютисты. Сегодня также состоится награждение победителей и призеров 16-го чемпионата мира по вертолетному спорту. У сборной Беларуси - серебро!

А вечером на Боровой состоится ночная гонка дронов. Она пройдет на новой трассе. Фестиваль #Пронебо красиво завершает полетную историю аэродрома Боровая.