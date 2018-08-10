На 61 году жизни скончался заслуженный артист России Дмитрий Брусникин

Печальная новость пришла из Москвы. На 61 году жизни скончался режиссер, актер и заслуженный артист России Дмитрий Брусникин. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Последние два месяца артист походил лечение.

Врачи говорили об улучшении его состояния, однако накануне оно резко ухудшилось. Художественный руководитель театра "Практика" запомнился зрителям не только режиссерской деятельностью. Дмитрий Брусникин известен своими актерскими ролями в сериалах "Марш Турецкого", "Петербургские тайны", "Гражданин начальник".