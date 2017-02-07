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МВД Беларуси проводит проверку по факту дискредитации отечественных производителей

МВД Беларуси проводит проверку по факту дискредитации отечественных производителей МУС Беларусі праводзіць праверку па факце дыскрэдытацыі айчынных вытворцаў Ministry of Interior to carry out checks of discredit of domestic manufacturers
7 Февраля 2017

К этому вопросу привлечены специалисты Комитета госконтроля, Минсельхозпрода и иных ведомств. Поводом для проверки послужила информация о том, что отдельные должностные лица Россельхознадзора ограничили возможность продажи белорусских товаров на территории России.

По данным МВД нашей страны, только в Минской области сократились поставки 96 сельхозпредприятий. Их прямые убытки составили более пяти миллиардов рублей.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси: "Министерство внутренних дел Республики Беларусь располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации. А также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей".

В МВД Беларуси сообщили, что в данном случае усматривается дискредитация деловой репутации. По каждому материалу будет проведено тщательное разбирательство, а собранные доказательства будут переданы в Следственный комитет Беларуси для дачи правовой оценки. 

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