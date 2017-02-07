МВД Беларуси проводит проверку по факту дискредитации отечественных производителей

К этому вопросу привлечены специалисты Комитета госконтроля, Минсельхозпрода и иных ведомств. Поводом для проверки послужила информация о том, что отдельные должностные лица Россельхознадзора ограничили возможность продажи белорусских товаров на территории России.

По данным МВД нашей страны, только в Минской области сократились поставки 96 сельхозпредприятий. Их прямые убытки составили более пяти миллиардов рублей.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси: "Министерство внутренних дел Республики Беларусь располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации. А также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей".

В МВД Беларуси сообщили, что в данном случае усматривается дискредитация деловой репутации. По каждому материалу будет проведено тщательное разбирательство, а собранные доказательства будут переданы в Следственный комитет Беларуси для дачи правовой оценки.