Музей в Волковыске хранит коллекцию аутентичных экспонатов 1812 года

15 Апреля 2018 12:18

Он хранит историю всех войн. Единственный в Беларуси музей с богатой коллекцией аутентичных экспонатов 1812 года находится в Волковыске. Об уникальном собрании, которое рассказывает об истории края, и о важных событиях всей Беларуси - Наталья Бордиловская.

Постройка 1805 года, памятник архитектуры классицизма. В 1812 году именно здесь князь Петр Багратион, главнокомандующий западной армией, встретил известие о походе на земли Российской империи армий Наполеона. Русский военачальник основал на базе местного здания свою штаб-квартиру - в этих стенах определенное время принимались стратегии важных битв. Теперь шесть музейных залов и сотни экспонатов по шагам, во всех деталях рассказывают о военных действиях, о решающих битвах и их героях.

Один из старейших городов Европы - Волковыск - был основан в Х веке. О первых славянских поселениях на этих землях свидетельствуют археологические раскопки. Предметы из местного городища (около 38 000 единиц!) - в экспозиции "Древний Волковыск".

В начале ХХ столетия Волковыск - окраина Российской империи. В городе работали с два десятка мелких промышленных предприятий, люди занимались ремеслами и торговлей. Отдельная экспозиция музея знакомит посетителей с видом денежных знаков, фотоснимками того времени, бытовыми вещами. Трагедия Первой мировой также зафиксирована. Вот восстановленная комната польского офицера: по условиям Рижского мира, в 1921 году Западная Беларусь, в том числе и Волковыск, вошла в состав Польши.

Около сотни предметов: фотоснимки, письма, документы, личные вещи - показаны в той части экспозиции, которая посвящена освобождению Волковысского края от немецко-фашистских захватчиков. Среди самых ценных раритетов - полевой китель генерал-лейтенанта Владимира Кузнецова. Именно под его командованием 40-й стрелковый корпус освобождал Волковыск 14 июля 1944 года.

В свои фонды музей героической славы включил и экспонаты, которые принадлежали жителям Волковыска, которые исполняли интернациональный долг в Афганистане. К счастью, для пополнения коллекции военного музея нет оснований.

Беларусь живет под мирным небом.