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МТЗ подарил шоу огнедышащих тракторов
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29 Декабря 2017 15:20

МТЗ подарил шоу огнедышащих тракторов

Впрочем, в разных уголках столицы Новый год уже отмечают ярко, шумно и буквально с огоньком. На площадке около МТЗ горожанам подарили шоу огнедышащих тракторов. Сильные машины выписывали сложные пируэты среди пламя и огненных искр. Завершилось все лазерным мероприятием и красочным фейерверком.

  

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