МТЗ подарил шоу огнедышащих тракторов

29 Декабря 2017 15:20

Впрочем, в разных уголках столицы Новый год уже отмечают ярко, шумно и буквально с огоньком. На площадке около МТЗ горожанам подарили шоу огнедышащих тракторов. Сильные машины выписывали сложные пируэты среди пламя и огненных искр. Завершилось все лазерным мероприятием и красочным фейерверком.