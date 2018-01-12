Морозы усилятся, но снега пока ждать не стоит

13 Января 2018 09:10

Сегодня днем - до 6-ти со знаком минус, а в ночь на воскресенье похолодает еще больше. Столбики термометров опустятся до минус 14-ти. Начало следующей недели также будет бесснежным. Несмотря на то, что морозы усиливаются, в Беларуси продолжает действовать запрет выхода на лед.