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Морозы усилятся, но снега пока ждать не стоит
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13 Января 2018 09:10

Морозы усилятся, но снега пока ждать не стоит

Сегодня днем - до 6-ти со знаком минус, а в ночь на воскресенье похолодает еще больше. Столбики термометров опустятся до минус 14-ти. Начало следующей недели также будет бесснежным. Несмотря на то, что морозы усиливаются, в Беларуси продолжает действовать запрет выхода на лед. 

  

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