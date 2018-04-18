Общество
18 Апреля 2018 19:05
Мониторинг цен по-новому
Мониторинг цен по-новому - от поставщиков и на полках магазинов. Сегодня Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Ассоциация розничных сетей заключили соглашение, чтобы увидеть, из чего формируется стоимость товара, и обоснованно ли запросили за него производитель и продавец. Как отметил глава МАРТ, суть соглашения – в повышении эффективности и оперативности получения информации о ценовой ситуации на потребительском рынке и в столице, и в малых городах. Речь идет о товарах повседневного спроса.
Каждый месяц регулятор будет получать сводную информацию по цене на товар от поставщика и размер торговой надбавки. Сегодня в Беларуси 17 торговых сетей, и у них более половины розничного рынка.
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