18 Апреля 2018 19:05

Мониторинг цен по-новому - от поставщиков и на полках магазинов. Сегодня Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Ассоциация розничных сетей заключили соглашение, чтобы увидеть, из чего формируется стоимость товара, и обоснованно ли запросили за него производитель и продавец. Как отметил глава МАРТ, суть соглашения – в повышении эффективности и оперативности получения информации о ценовой ситуации на потребительском рынке и в столице, и в малых городах. Речь идет о товарах повседневного спроса.

Каждый месяц регулятор будет получать сводную информацию по цене на товар от поставщика и размер торговой надбавки. Сегодня в Беларуси 17 торговых сетей, и у них более половины розничного рынка.