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Молодые пары столицы передали детские игрушки маленьким воспитанникам 11-й вспомогательной школы
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13 Октября 2017 18:04

Молодые пары столицы передали детские игрушки маленьким воспитанникам 11-й вспомогательной школы

Благотворительную акцию провели в Доме браков - во время регистрации молодые вместо цветов принимали подарки. От детей в знак благодарности - творческие номера.

В 11-й вспомогательной школе - ученики с особенностями развития. Занятия для них организованы по специализированной программе.

  

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