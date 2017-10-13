Молодые пары столицы передали детские игрушки маленьким воспитанникам 11-й вспомогательной школы

13 Октября 2017 18:04

Благотворительную акцию провели в Доме браков - во время регистрации молодые вместо цветов принимали подарки. От детей в знак благодарности - творческие номера.

В 11-й вспомогательной школе - ученики с особенностями развития. Занятия для них организованы по специализированной программе.