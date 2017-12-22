Молодежный фестиваль иностранных студентов завершился

21 Декабря 2017 15:26

Быть солидарными и самобытными, сотрудничать и обмениваться опытом - под таким девизом завершился молодежный фестиваль иностранных студентов. В течение месяца ученики 40 вузов страны представили свой национальный колорит через танцы, музыку, фотовыставки, интерактивные акции и видеоблоги. Во время закрытия форума победителей в каждой номинации отметили наградами. Гала-концерт начался с интернационального гимна.

Сегодня в вузах Беларуси учатся более 20 тысяч студентов из разных стран мира.