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Молодежный фестиваль иностранных студентов завершился
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21 Декабря 2017 15:26

Молодежный фестиваль иностранных студентов завершился

Быть солидарными и самобытными, сотрудничать и обмениваться опытом - под таким девизом завершился молодежный фестиваль иностранных студентов. В течение месяца ученики 40 вузов страны представили свой национальный колорит через танцы, музыку, фотовыставки, интерактивные акции и видеоблоги. Во время закрытия форума победителей в каждой номинации отметили наградами. Гала-концерт начался с интернационального гимна.

Сегодня в вузах Беларуси учатся более 20 тысяч студентов из разных стран мира.

  

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