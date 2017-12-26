Мокрый снег, дождь и до плюс четырех

26 Декабря 2017 15:16

Такая погода ожидается в новогоднюю ночь. Теплые воздушные массы с юго-запада Европы будут формировать климат в последующие дни. Температура на этой неделе поднимется до плюс шести, а в четверг - до плюс девяти градусов. В воскресенье, тридцать первого декабря, прохладные воздушные массы все же принесут похолодание и осадки. В целом декабрь выдался аномально теплым. Средняя температура воздуха была на три градуса выше климатической нормы.