Главная>>Общество>>Мокрый снег, дождь и до плюс четырех
Общество
RSS
Мокрый снег, дождь и до плюс четырех
Скачать Поделиться

26 Декабря 2017 15:16

Мокрый снег, дождь и до плюс четырех

Такая погода ожидается в новогоднюю ночь. Теплые воздушные массы с юго-запада Европы будут формировать климат в последующие дни. Температура на этой неделе поднимется до плюс шести, а в четверг - до плюс девяти градусов. В воскресенье, тридцать первого декабря, прохладные воздушные массы все же принесут похолодание и осадки. В целом декабрь выдался аномально теплым. Средняя температура воздуха была на три градуса выше климатической нормы.

  

Другие новости

Оставайтесь с НТВ-Беларусь! Заставайцеся з НТБ-Беларусь! 26.12.2017 20:00 / Общество Оставайтесь с НТВ-Беларусь!
Прогноз погоды на 27 декабря Прагноз надвор'я на 27 снежня 26.12.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на 27 декабря
В новый год с "Беларусь 5"! У новы год з “Беларусь 5”! 26.12.2017 14:00 / Общество В новый год с "Беларусь 5"!

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =