Могилевской и Витебской областям - 80 лет

2 Февраля 2018 21:25

Сразу две области Беларуси сегодня принимали поздравления в честь 80-летия со дня образования - Могилевская и Витебская. Прошли долгий путь становления - от руин и пепелищ, оставшихся от городов и поселков после Великой Отечественной, до современных, быстро развивающихся регионов. Сегодня их достижения и успехи трудно переоценить. Вклад каждого из регионов в экономику страны измеряется миллиардами долларов ежегодно. Благодаря продукции, выпущенной в этих регионах, о Беларуси знают по всему миру - это промышленные достижения, спортивные, культурные.

Новые производства, развитие сектора АПК, социальной сферы и медицины. С чем пришли регионы к своему юбилею и что еще предстоит сделать – с торжественной церемонии репортаж Андрея Ястребова.

Почти четыре тысячи операций за тридцать лет. Евгения Лопатнева коллеги считают врачом от Бога. 6 лет назад он возглавил отделение Областного детского клинического центра. Здесь оказывают помощь новорожденным с самого первого дня их появления на свет.

Витебские медики поистине творят чудеса. Сережа Леонов. У него ДЦП, и ему 12 лет. Не говорит и не ходит с рождения. Позади - сложнейшая операция. Врачи обещают, что скоро он сделает первые шаги.

Евгению Лопатневу, как и другим представителям северного региона, сегодня вручена премия "Человек года". Поздравить область с 80-летием приехали многочисленные делегации со всей страны, России. Главное поздравление - от имени Главы государства. Из средств резервного фонда Президента выделен миллион рублей на реконструкцию областного онкодиспансера уже в этом году.

Именно в Витебской области вырабатывают почти треть всей электрической энергии в стране, она главный поставщик доломитовой муки. А внешнеторговые отношения связывают северный регион Беларуси со 110 странами мира. Особое внимание уделяют развитию малых городов и поселков. По примеру Копыси ежегодно будут обустраивать по два поселка. В этом году преобразования ждут Езерище Городокского района и Болбасово Оршанского.

Поздравления в честь 80-летия принимает сегодня и Могилевская область. 114 героев Советского Союза, 113 Социалистического Труда взрастил регион за это время. Пройдя через войны, чернобыльскую трагедию и экономические кризисы, сегодня восточный регион показывает наилучшие результаты. В экономике - выпуская в год продукции на миллиард долларов, реализуя с полсотни успешных инвестпроектов. Те, кто поднимал в начале прошлого века область из руин, такого не ожидали.

А эти краны теперь не только украшение любой выставки народного достижения. Флагманы нового этапа в развитии машиностроения. Продукт Совместного белорусско-китайского предприятия "Зумлион-МАЗ".

Белорусско-китайские конструкторы постарались. И на базе обычной платформы создали новый автокран грузоподъемностью 25 тонн и с выходом стрелы высотой свыше 40 метров.

С начала года в Могилеве начали серийный выпуск таких 25-тонников - уникальных и незаменимых в строительстве машин.

Благодарность от имени Президента всем жителям области и награды лучшим из лучших. И каждому особые слова благодарности за труд.

Несмотря на такой большой праздник юбиляры и сегодня не отдыхали. Ведь предстоит еще масса свершений для развития каждой в отдельности области, а в целом это огромный вклад в развитие всей страны.