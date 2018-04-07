7 Апреля 2018 15:26

Юбилей одного из старейших специализированных вузов Беларуси. Могилевскому институту Министерства внутренних дел - 70. За время существования институт подготовил свыше 10 тысяч специалистов. Среди его выпускников - генералы, руководители полиции Азербайджана, России, Казахстана. По случаю юбилея они посетили альма-матер.

С освящения памятного знака в честь выпускников вуза, в том числе тех, кто боролся с бандитскими группировками в послевоенное время, принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, начались главные мероприятия юбилейного для Могилевского института года. Ветеранам службы и курсантам за отличную учебу вручены юбилейные медали. В том числе гостям - бывшим выпускникам.

Евгений Ершов, выпускник Могилевского института МВД Беларуси (Казахстан): "Когда сюда подъезжал, сердце так стучало. Приятно очень встретить своих сослуживцев".

Могилевский институт когда-то готовил милиционеров на транспорте для всего бывшего Советского Союза. Представители 32-х национальностей приобретали здесь знания. Для многих альма-матер стала началом плодотворной карьеры.

Михаил Мелихов, советник секретариата ОДКБ (Россия): "Старая поговорка гласит: забудьте, что учили, будем учиться по-новому. Для Могилевского института это совершенно не характерно".

Валерий Круглов, доктор юридических наук филиала Российского государственного социального университета: "Школа готовила в то время не теоретиков великих, хотя я стал теоретиком, а готовила практиков”.

И сегодня вуз готовит тех, кто на передовой: оперативников и участковых. Многие продолжают семейные династии.

Владислав Сокол, командир 31-го учебного взвода Могилевского института МВД Беларуси: "Отец - майор в отставке. Я уже заране знал, что меня ждет, к чему мне нужно готовиться. Вроде недавно был первый курс, но уже через 8 месяцев выпускной".

В вузе обучаются и девушки, которые решили связать свою жизнь с профессией милиционера. Они - будущие инспекторы по делам несовершеннолетних.

Ирина Яночкина, курсант 3-го курса Могилевского института МВД Беларуси: "Когда я была маленькая, мне всегда нравилось смотреть фильмы с участием женщин-милиционеров. И вот я решила в старших классах стать милиционером и выбрала Могилевский институт МВД".

Однако, Могилевский институт - это еще и площадка для исследований (здесь работает 21 кандидат наук), и для международного сотрудничества с коллегами из Молдовы, Латвии, России, Казахстана, Украины, Азербайджана и Армении.

Валерий Полищук, начальник Могилевского института МВД Беларуси: "Преподаватели приезжают к нам, проводят стажировку, лекции. Наши едут к ним, также в конференциях принимают участие. Проходят спортивные соревнования между учебными заведениями. Например, с Рязанью каждый год соревнования по огневой подготовке".

База Могилевского института МВД давно стала площадкой, где оттачивают мастерство белорусские спецподразделения. Со сложной полосой препятствий и занятиями, приближенными к реальности.

Разумеется, это только начало многочисленных мероприятий, приуроченных к юбилею вуза. Впереди и встречи с ветеранами, и многочисленные патриотические акции, международные конференции. Первую приурочили к борьбе с преступностью.