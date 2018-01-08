Могилевские хирурги впервые провели операцию по пересадке почки

8 Января 2018 21:19

Настоящий прорыв совершили могилевские хирурги. Они впервые провели операцию по пересадке почки. До этого в районах речь шла только об успешных проектах по открытию отделений гемодиализа. Первым счастливчиком стал житель Шклова. Ему потребовалось экстренное вмешательство врачей. По словам специалистов, прооперированный сейчас находится в стабильном состоянии. О новых перспективах Андрей Ястребов.

У пациента из Шклова непростая судьба. Почти 20 лет назад ему удалили почку. Затем, спустя время обнаружили онкологическое заболевание у второй. Несколько лет на гемодиализе - это когда по два-три раза в неделю нужно приезжать в районную больницу для очистки крови искусственным путем.

День икс настал накануне Рождества, когда пациенту пересадили здоровую почку от донора. И сделали это могилевские хирурги.

Евгений Котов, врач-хирург отделения торакальной хирургии Могилевской областной больницы: "Нам помогал наш коллега Ткачёв Леонид Петрович. Это хирург-трансплантолог РНПЦ "9-я больница г. Минска". Сосуды работают. Несколько раз в день мы проверяем их проходимость".

Cейчас пациента нельзя тревожить. Он под строгим наблюдением врачей. По их прогнозам, в случае успешной реабилитации его выпишут уже через неделю. И он сможет жить полноценной жизнью. Очередной шаг для хирургов и огромный прорыв для региональной медицины, к которому шли не один год.

Игорь Савостенко, заместитель главврача Могилевской областной больницы: "Это и закупка оборудования, это и перестройка нашей лабораторной службы. В течение 2017 года наши врачи-хирурги успешно обучались в РНПЦ трансплантологии. И вот сама операция показала, что наши хирурги довольно успешно освоили эту новую технологию".

Сегодня только в Могилевской области нуждаются в трансплантации 60 человек. Но получить шанс на пересадку почки ежегодно удавалось лишь каждому второму. Теперь это возможно и в регионе. Ждать придется меньше.

Ежегодно могилевским хирургам удается освоить с десяток новых видов операций. Почти все возможные уже проводятся на сердце.

Операционные - будто кадры из фантастических фильмов. Оборудование позволяет одновременно контролировать 20 параметров состояния организма человека. Но главное - результаты таких вмешательств.

Операции на сердце, по сути, просвечены рентгеном. Когда видно все, до чего дотрагивается скальпель или эндоскоп хирурга. Риск для здоровья минимальный. Пациент уже через несколько часов готов к выписке.

Сама же больница уже давно стала научно-практическим центром, где защищают диссертации. Кстати, на подходе еще четыре научных труда. А с 1 января здесь первыми в стране запустили новый инвестпроект ранней реабилитации после операций на коленном суставе под названием "120 дней" и стоимостью почти 300 тысяч рублей. Гарантия быстрого, а главное - полного восстановления.