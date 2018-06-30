Могилев и Орша празднуют дни рождения

Сразу два белорусских города сегодня отмечают свой день рождения - Могилев и Орша. 751 и 951 - именно столько прошло с момента их первого упоминания в летописях. История обоих городов наполнена событиями, значение которых трудно переоценить в становлении нашего государства. Обычно в праздники принимают поздравления, сегодня они звучали из разных уголков планеты.

Андрей Ястребов продолжит о ярких моментах торжеств. Могилеву сегодня 751 год. Город, где в свое время решалась судьба Речи Посполитой, находилась ставка императора Николая II. В годы Великой Отечественной стал второй Брестской крепостью, сдерживая врага 23 долгих дня. Сегодня Могилев принимает многочисленные поздравления.

Программу праздника уже по традиции предваряет вручение премии Могилевского горисполкома «Достижение» лучшим в каждой из 17 профессий - от промышленников до музыкантов. Особые слова признательности в адрес врачей. Ежегодно они спасают тысячи жизней.

От Прибалтики до Китая. Делегации городов-побратимов приехали лично поздравить Могилев. Ведь многих связывают годы сотрудничества, став за это время не только друзьями, но и экономическими партнерами.

Тула, Смоленск, немецкий Виттенберг. С Клайпедой особые отношения у Могилева - с литовским капиталом здесь работают 29 предприятий. И это только начало. В подарок могилевскому мэру сувенир в виде парусника из янтаря. С намеком, что порт планирует увеличить грузоперевозки в 4 раза. Новые проекты нас ждут и с Москвой.

Подарки преподнесли городу и сами жители. Например, от могилевской художницы Веры Юрковой - уличное панно, оно украшает теперь этнографический музей.

И, конечно же, шествие горожан в честь дня рождения Могилева. Все достижения, которыми гордится областной центр.

Концертные площадки сегодня весь день радуют могилевчан и гостей. Народные умельцы, самодеятельные коллективы. Город поздравят и «Песняры».

День рождения отмечает и один из древнейших городов Беларуси - Орша. Ему исполнился 951 год. Торжественные мероприятия начались еще 27 июня - в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Рассказывает Марина Романовская: Во время Великой Отечественной в оккупированном городе с врагом боролись более 20 подпольщиков. В 44-м Оршу освободили войска 3-го Белорусского фронта. Кстати, именно в боях под Оршей еще в начале войны впервые были использованы реактивные установки БМ-13- легендарные "Катюши".

На момент освобождения в городе осталось около 3 тысяч жителей. Предстояла большая работа по его восстановлению. Экскурсию в героическое прошлое сегодня совершили не только посетители музея. Аудиозарисовки о тех, кто приближал победу, звучали даже в городских автобусах.

Современная Орша - мощный промышленный центр. Сейчас регион находится в режиме перезагрузки. В перспективе Оршанский район должен стать образцовым. Ставка на промышленность, сельское хозяйство, логистику и бизнес.

Побратимские и партнерские отношения связывают Оршу с десятками городов. Среди них и китайский Шишоу. Во время празднования Дня города делегация из Поднебесной не только оценила гостеприимство белорусов, но и ознакомилась с экономическим потенциалом региона.

В День города исполнилась заветная мечта Оделии Чертовой. Женщина испытала материнское счастье. В Орше есть красивая традиция - вручать новорожденным памятные медали. Сегодня подарки для своих малышей получили 7 женщин, которые стали мамами 27 июня.

Кстати, эскиз памятной медали разработали в Оршанском доме ремесел. Сегодня в планы мастеров - провести фестиваль под открытым небом - вмешалась погода. Но для настоящего творчества, не сомневаются умельцы, преград не существует. Особенно, если дождь вдохновляет.