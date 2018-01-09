9 Января 2018 15:19

Выйти на связь с белорусскими полярниками в режиме реального времени и самостоятельно управлять роботом-подводником. Мобильный музей океанографии путешествует по столице. Большая экспозиция разместилась в 12-метровым прицепе, который выглядит как подводная лодка. Внутри несколько сотен экспонатов - от моделей субмарин разных времен и архивных фотоснимков до живых обитателей водных глубин. Рядом и настоящая лаборатория, там любители океанографии могут на время превратиться в капитанов виртуальной подводной лодки, исследовать микроорганизмы, а также сделать свой прогноз с помощью мобильной метеостанции.

Для школьников в музее организованы познавательные занятия. В скором времени мобильная лаборатория начнет путешествие по стране. Первой остановкой станет Буда-Кошелево.