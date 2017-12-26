25 Декабря 2017 21:25

Новейшие технологии все активней внедряются в нашу жизнь. Так, например, в Барановичах врачи бригады скорой помощи используют мессенджер в мобильном приложении, чтобы ускорить процесс диагностики и лечения экстренного больного. По их сообщениям врачи, которые находятся на месте, стараются оценить состояние пациента и продумать тактику его лечения. В итоге человек с инфарктом, минуя приемный покой, может сразу попасть в операционную. Как мобильный чат помогает спасать людей? Наталья Тарасюк отправилась в Барановичи, чтобы увидеть работу "сердечной команды".

90 минут по городу и 120 по району. Именно столько времени есть у "сердечной команды" Барановичского кардиологического центра от момента снятия кардиограммы и до операции. Был случай, что уложились и почти в 10 минут. Ведь чтобы не потерять драгоценные минуты, мобильный консилиум разворачивается онлайн в одноименной группе мобильного приложения.

Анастасия Богачук, врач станции скорой и неотложной медпомощи г. Барановичи:

"Если видим какие-то инфарктные изменения, то немедленно отправляем фото кардиограммы в ангиографический кабинет с кратким описанием жалоб пациента, когда возник болевой синдром".

Ответ приходит незамедлительно.

Идея мобильной переписки между коллегами, но по делу пришла заведующему кабинетом ангиографии Андрею Гольцу в марте прошлого года, когда на базе городской больницы и поликлиники появился межрайонный кардиоцентр.

Теперь в группе - врачи скорой помощи, сотрудники приемного покоя, кардиологи, анестезиологи, хирурги и даже специалисты из Брестского кардиодиспансера.

Центр обслуживает жителей сразу четырех районов: Барановичского, Ивацевичского, Ганцевичского и Ляховичского.

Учитывая географию, мобильный чат помогает врачам быстрее поставить диагноз, а пациенту с инфарктом дает еще один шанс на спасение.

При этом личные данные пациента в переписке не фигурируют - никаких имен и фамилий.

Благодаря слаженной работе специалистов, в том числе и посредством переписки в группе, удалось спасти пациента, которому было за 95. Еще на выезде бригада скорой помощи отправила снимок электрокардиограммы, описание состояния и жалоб. А по приезде столь возрастному пациенту была успешно выполнена операция.