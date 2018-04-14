Мобильное приложение "Мая малая родина"

14 Апреля 2018 15:36

Финал республиканского молодежного конкурса "Сто идей для Беларуси" собрал в Минске более ста участников из всех регионов страны. Разработки представили в шестнадцати номинациях. Конкурс объединил школьников, учащихся колледжей, студентов, а также работающую молодежь и молодых ученых. Например, девятиклассник из Витебской области разработал мобильное приложение, которое знакомит всех желающих с туристическим потенциалом Чашникского района. Моя коллега Марина Романовская также загрузила программу на свой гаджет и готова поделиться первыми впечатлениями.

Первый и самый большой плюс именно для меня - в том, что программой пользоваться очень просто. Например, достаточно кликнуть по карте - и в окошке необходимая информация. Название объекта, населенный пункт, точные координаты. Предлагаю совершить путешествие вместе.

Михаил Дирко давно увлекается путешествиями по живописным местам родного края. С богатой историей своей малой родины девятиклассник хочет познакомить и других. Для этого разработал уникальное мобильное дополнение - история Чашникского района теперь в онлайн-формате. Чтобы совершить вояж, достаточно скачать приложение на свой гаджет.

В туристический маршрут вошли более ста достопримечательностей с фотоснимками и исторической справкой. Кстати, все снимки авторства школьника. В личном архиве их несколько тысяч. В объектив фотоаппарата чаще всего попадают храмы. Парень даже презентовал фотовыставку.

Район, история, карта, топ-10. Приложение имеет несколько вкладок. Михаил рассказывает: программой очень просто пользоваться. Один клик - и приложение поможет построить интересный маршрут для путешествия. Первыми ноу-хау оценили одноклассники и учителя. Самый строгий критик - мать и по совместительству куратор проекта. Вспоминает: еще в начальной школе Михаил интересовался историей и занимался исследовательской деятельностью.

Мобильное приложение Михаил постоянно дорабатывает. В ближайшее время программа будет доступна не только на белорусском, но еще на русском и английском языках. Парень говорит: весна - отличное время для путешествия. Поэтому скоро на интерактивной карте появится еще больше интересных туристических точек с фотоснимками.