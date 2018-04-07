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Мобильное приложение для оповещения о чрезвычайных ситуациях предложила молодежь столичного региона
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7 Апреля 2018 15:23

Мобильное приложение для оповещения о чрезвычайных ситуациях предложила молодежь столичного региона

Вопросы безопасности по-прежнему в центре внимания. Во время открытого диалога со спасателями молодежь столичного региона смогла задать актуальные вопросы, а также презентовать идеи. Например, мобильное приложение для оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Во время форума также провели акцию, посвященную Году малой родины. Молодежные активисты символически высадили яблоню, а землю для посадки привезли сами участники - каждый из своего района. 

  

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