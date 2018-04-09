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Многоэтажки с технологией "умный дом" появятся в Беларуси в следующем году
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10 Апреля 2018 15:10

Многоэтажки с технологией "умный дом" появятся в Беларуси в следующем году

Сегодня об этом сообщил вице-премьер Анатолий Калинин, посещая белорусский офис китайской IT-корпорации. Проектировка нескольких таких высоток уже началась. Запланировано также возведение центра по управлению движением и создание интеллектуальной транспортной системы столицы.

Пан Юн, директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис": "Беларусь - подходящая страна для цифровой трансформации и применения новейших технологий в области ИКТ, потому что в Беларуси созданы для этого все условия. Согласно Декрету № 8 мы собираемся внести свой вклад в реализацию этого плана. Также путем подготовки ИТ-специалистов".

Тысячи белорусских студентов в этом году смогут пройти подготовку и повысить свою квалификацию в области IТ-технологий и информационной безопасности на базе корпорации "Хуавэй" в Китае.

 

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