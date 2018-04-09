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Многоэтажки с технологией "умный дом" появятся в Беларуси уже в следующем году
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10 Апреля 2018 13:03

Многоэтажки с технологией "умный дом" появятся в Беларуси уже в следующем году

Как сообщил журналистам вице-премьер Анатолий Калинин, здания будут оснащены самыми последними достижениями в области ІТ-индустрии. Проектировка нескольких таких высоток уже началась.

  

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