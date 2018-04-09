Общество
10 Апреля 2018 13:03
Многоэтажки с технологией "умный дом" появятся в Беларуси уже в следующем году
Как сообщил журналистам вице-премьер Анатолий Калинин, здания будут оснащены самыми последними достижениями в области ІТ-индустрии. Проектировка нескольких таких высоток уже началась.
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