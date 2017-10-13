11 Октября 2017 18:02

Орден как благодарность, награда и подтверждение престижа материнства. Многодетные матери Минска сегодня получают поздравления накануне самого нежного праздника. Во время торжественного вечера во Дворце Республики самую высокую награду - орден Матери - 24 минчанкам вручила глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Каждая героиня воспитывает как минимум пятерых детей. Многим материнство не помешало достичь успехов в профессиональной деятельности. На сцену поднимались инженеры, медики, бизнес-леди. Но всех мам объединяет одно - преданность семье.

Сегодня в Минске прошел 2-й городской форум матерей. Полтысячи его участниц обсудили вопросы образования и воспитания, демографии, поддержки семейных традиций. Со следующего года минский форум материнства может стать республиканским.