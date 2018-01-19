Многие верят - крещенская вода исцеляет от любых болезней

19 Января 2018 21:25

А эта зимняя традиция укрепляет не только тело, но и дух. Сегодня православные отмечают один из главных праздников церковного календаря – Крещение Господне. В этот день верующие запасаются святой водой и окунаются в проруби. По всей стране вырублено тысячи иорданей. Многие верят, что крещенская вода исцеляет от любых болезней. Александр Хоровец о тех, кому ледяная вода придает силы.

Миллионы православных верующих сегодня поздравляют друг друга с одним из самых почитаемых церковных праздников - Крещением Господним. Во всех храмах проходят торжественные литургии. Неслучайно сегодня священники облачаются в белые одежды в знак духовного очищения. Вместе с верующими вспоминают события евангельской истории о крещении Иисуса в водах Иордана.

По поверью, вода сегодня стала освященной не только в храмах, а даже в озерах, реках и водопроводах. После богослужений верующие по традиции берут крещенскую воду с собой. Считается, что свои чудодейственные свойства она не потеряет в течение года.

Для многих главная традиция этого дня - ледяные купания. Считается, что этот обряд помогает смыть грехи и болезни.

Александр Богдан десятый год подряд на Крещение окунается в ледяную купель. Говорит, дух захватывает, а заряд бодрости после крещенского купания ни с чем не сравнить.

Елена Самойлова испытание крещенской купелью проходит впервые. Женщина признается, что физически готовилась долго. Сегодня решилась окунуться ради духовного очищения.

Чтобы зайти в иордань, многим жителям Гродно сегодня пришлось отпроситься с работы. Так же, как и Виктору – первое свое погружение в студеную воду он совершил еще в 8 классе. С того времени так и повелось – зимой в прорубь. И так 30 лет подряд.

Опытные любители экстремальных погружений знают, как согреться - берут с собой чай и валенки. Впрочем, у иорданей позаботились и о тех, кто впервые прошел испытание крещенской водой. Предлагают горячий бульон, кофе и даже глинтвейн.

Чтобы запастись здоровьем на год и окунуться в купели многие готовы стоять часами в очереди. Впрочем, экстремальное погружение рекомендовано далеко не каждому. И не всегда обязательно, говорят священнослужители. Ведь лечит не вода, а вера. А вот умыться святой водой и сделать пару глотков - вполне достаточно верующему человеку.

А те же, кто все-таки решит окунуться, лучше это делать в специально отведенных местах. Рядом с такими иорданями дежурят медики и спасатели. А также есть мобильные бани и полевые кухни.