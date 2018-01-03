Новогодний огонек, мед и кролики от сына Президента и его одноклассников подшефному дому-интернату

3 Января 2018 15:14

В эти праздничные дни по всей стране в разгаре большой благотворительный марафон. Уже традиционно активное участие в нем принимает семья Главы государства. Старшие сыновья Виктор и Дмитрий Лукашенко в рамках акции "Наши дети" вместе со своими семьями подарили подарки воспитанникам одного из первых домов семейного типа, а также ребятам социально-педагогического центра Московского района Минска.

Сегодня младший сын Президента Николай Лукашенко вместе с одноклассниками, педагогами и другими учениками острошицко-городокской школы устроили настоящий сюрприз для жителей подшефного дома-интерната . Когда-то в гости сюда приезжал Президент, тогда одним из подарков был спектакль в исполнении класса Николая. С этого и началась история дружбы. Теперь ребята приезжают навестить пожилых людей сами. Уже пятый Новый год встречают вместе. В этот раз привезли концерт “Новогодний огонек". В подготовке представления участвовала буквально вся школа - от самых маленьких до 11-классников и педагогов.

В гости принято ходить с подарками. Ребята привезли новогодние сладости, мед с подворья Президента. Главным же сюрпризом сегодня стали новые друзья для проживающих в интернате - два декоративных кролика породы львиноголовые, прибывшие сюда также из хозяйства Главы государства. Впрочем, и в интернате они быстро освоились и с удовольствием шли на руки к новым хозяевам, которые обещали окружить их вниманием и заботой. Подарки приятно получать и детям, и взрослым. В эти праздничные дни стараются, чтобы все, кто нуждается, были окружены особым вниманием и заботой. Чувствовали тепло и радость рождественской атмосферы.