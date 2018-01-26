Мировая общественность сегодня отмечает Международный день памяти жертв холокоста

27 Января 2018 09:00

Дата 27 января выбрана потому, что в этот день советскими войсками под командованием маршала Конева был освобожден один из крупнейших лагерей смерти - Освенцим. Его создавали специально для уничтожения европейского гражданского населения. За 5 лет там было убито более полутора миллионов человек 27-ми национальностей.

Анна Галинская, замдиректора Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "На территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны гитлеровцами было создано более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения. В экспозиции музея есть карта, на которой отмечены крупнейшие из них и даны количества уничтоженных в том или ином районе. На территории Беларуси было создано более 79 гетто. Самое крупное из которых было Минское гетто".

В Беларуси действовал и самый крупный в СССР лагерь смерти Тростенец. Историки и сегодня не могут назвать точную цифру уничтоженных людей.