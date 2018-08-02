Минздрав рекомендует нанимателям учесть жару при составлении графика работы сотрудников

Минздрав рекомендует нанимателям учесть установившуюся жару при составлении графика работы сотрудников. Кроме того, количество аварий в зной увеличилось на треть. И хотя зафиксировано только одно обращение в больницу с тепловым ударом, высокая температура может обострить хронические заболевания.

Дмитрий Пиневич, первый замминистра здравоохранения Беларуси: "Рекомендую нанимателям тоже, особенно частной формы собственности, работать по гибкому рабочему дню. Это совершенно справедливое предложение. Кстати, оно вчера звучало довольно четко от Главы государства касательно уборки сельскохозяйственных культур. В настоящее время это связано с тепловым режимом и касается всех. Особенно тех, кто работает на открытом воздухе".

В жару следует избегать прямых солнечных лучей, пить много жидкости, носить головные уборы и следить за сроком годности любых продуктов питания и не злоупотреблять временем нахождения на пляжах.