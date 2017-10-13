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Минздрав исключает появление в стране беби-боксов
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11 Октября 2017 17:08

Минздрав исключает появление в стране беби-боксов

В Минздраве заявили, что исключают появление в стране беби-боксов. Специалисты отмечают что в тех странах, где есть такая практика, число брошенных детей не сократилось. Также речь не идет о внедрении системы домашних родов в связи с участившимися случаями родов на дому, заявили в Минздраве.

  

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