Минздрав: Белорусам не стоит бояться американского гриппа

30 Января 2018 19:05

Об этом сегодня заявили в Минздраве. Подобный вирус в нашей стране был в прошлом году, поэтому против него, благодаря вакцинации, у населения выработан иммунитет. Кроме того, уровень ОРВИ на данный момент почти вдвое ниже прошлогоднего. Диагноз "грипп" поставлен и вовсе в нескольких случаях. Но пик медики прогнозируют на середину февраля. Прокомментировали сегодня и ситуацию с вирусом кори, который поразил Украину и Польшу.

Специалисты подчеркивают, основной мерой профилактики от всех вирусных заболеваний по-прежнему остается вакцинация.