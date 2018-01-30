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Минздрав: Белорусам не стоит бояться американского гриппа
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30 Января 2018 19:05

Минздрав: Белорусам не стоит бояться американского гриппа

Об этом сегодня заявили в Минздраве. Подобный вирус в нашей стране был в прошлом году, поэтому против него, благодаря вакцинации, у населения выработан иммунитет. Кроме того, уровень ОРВИ на данный момент почти вдвое ниже прошлогоднего. Диагноз "грипп" поставлен и вовсе в нескольких случаях. Но пик медики прогнозируют на середину февраля. Прокомментировали сегодня и ситуацию с вирусом кори, который поразил Украину и Польшу.

Специалисты подчеркивают, основной мерой профилактики от всех вирусных заболеваний по-прежнему остается вакцинация.

  

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