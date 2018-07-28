Минувшей ночью мир наблюдал сразу два редких астрономических явления

Самое долгое лунное затмение и великое противостояние Марса. Полное затмение началось в 22:30 по минскому времени и длилось 4 часа. Луна находилась близко к апогею к точке максимального удаления от нашей планеты и была значительно меньше тени, отбрасываемой Землей. Она полностью затмила видимую поверхность Луны, отчего спутник окрасился в багрово-красный оттенок. К слову, затмение совпало с другим астрономическим событием - великим противостоянием Марса и Солнца. Красная планета максимально приблизилась к Земле и обогнала в блеске Юпитер. Так Марс стал в эту ночь самой яркой точкой после Солнца, Луны и Венеры. Следующее великое противостояние Марса ожидается через 17 лет.

Редкие явления были видны из многих точек нашей планеты, в том числе и из Беларуси. Пользователи соцсетей делятся яркими фото. Многие отмечали исключительную красоту затмения, а также радовались тому, что им удалось лично наблюдать редкое космическое явление.