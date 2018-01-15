15 Января 2018 15:17

Самый большой регион страны, где производят четверть всей продукции агропромышленного комплекса, а также БелАЗы, калийные удобрения и ткут знаменитые слуцкие пояса. Минской области сегодня 80! В таком официальном статусе регион был создан 15 января 1938 года. Торжественные мероприятия с утра начались в облисполкоме. Почетные грамоты и благодарности от руководства центрального региона, а также правительства Беларуси получили медики, учителя, аграрии, руководители заводов. Среди подарков и трактор "Беларус" от Министерства сельского хозяйства.

И сегодня же в обновленном актовом зале Миноблвисполкома с фотоснимками всех губернаторов за восемьдесят лет председатель облисполкома Анатолий Исаченко персонально поздравил с юбилеем руководителей всех районов области. Каждый из председателей получил в подарок памятные часы.