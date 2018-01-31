Минские улицы засияют по-новому

31 Января 2018 15:21

В столице модернизируют городское освещение и иллюминацию. Новые фонари в ближайшее время украсят фасады домов на улице Красной и Сурганова, а также проспекте Дзержинского и Партизанском. Световое воссоздание ждет и Привокзальную площадь. Кроме того, разнообразнее сделают иллюминацию на главных праздничных площадках города. Сейчас идет подготовка дизайн-проектов согласно архитектурным особенностям каждого объекта.

Юрий Андреев, главный инженер УП "Мингорсвет":

"Если в прошлом году мы в основном уделяли внимание внутридворовому освещению, тем участкам, где его не хватало, то сейчас делаем акцент на архитектурное освещение. В первую очередь, это будет улица Красная, Логойский тракт. В перспективе такое освещение появится не только на главных, основных улицах, но и всех второстепенных".

Украсят столицу и новые световые арт-объекты. Яркая фигура появится на площади Якуба Коласа - она будет отражать творчество знаменитого писателя. Также световые скульптуры установят у кинотеатра "Октябрь", на проспекте Дзержинского и улице Притыцкого.