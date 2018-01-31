Главная>>Общество>>Минские улицы засияют по-новому
Общество
RSS
Минские улицы засияют по-новому
Скачать Поделиться

31 Января 2018 15:21

Минские улицы засияют по-новому

В столице модернизируют городское освещение и иллюминацию. Новые фонари в ближайшее время украсят фасады домов на улице Красной и Сурганова, а также проспекте Дзержинского и Партизанском. Световое воссоздание ждет и Привокзальную площадь. Кроме того, разнообразнее сделают иллюминацию на главных праздничных площадках города. Сейчас идет подготовка дизайн-проектов согласно архитектурным особенностям каждого объекта.

Юрий Андреев, главный инженер УП "Мингорсвет":

"Если в прошлом году мы в основном уделяли внимание внутридворовому освещению, тем участкам, где его не хватало, то сейчас делаем акцент на архитектурное освещение. В первую очередь, это будет улица Красная, Логойский тракт. В перспективе такое освещение появится не только на главных, основных улицах, но и всех второстепенных".

Украсят столицу и новые световые арт-объекты. Яркая фигура появится на площади Якуба Коласа - она будет отражать творчество знаменитого писателя. Также световые скульптуры установят у кинотеатра "Октябрь", на проспекте Дзержинского и улице Притыцкого.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 1 февраля Прагноз надвор'я на 1 лютага 31.01.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 1 февраля

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =