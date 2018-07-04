Торжественно, ярко и масштабно. Минская область со всей страной отпраздновала День Независимости.

Выступления артистов, конкурсы и гулянья - каждый районный центр 3 Июля подготовил свою шоу-программу. А стартовали торжества с возложения венков в мемориальных комплексах. Центральной площадкой традиционно стал Курган Славы.

А в Жодино в День Независимости отметили и юбилей города. 55-ый день рождения несмотря на дождливую погоду выдался ярким и зрелищным. Город машиностроителей получил в подарок обновленный парк культуры и отдыха, а также аллею креативных скамеек.

И по традиции каждый город Минской области присоединился к республиканской акции "Споем гимн вместе!". В этом году главной музыкальной площадкой центрального региона стал амфитеатр в Молодечно. Завершилось же празднование Дня Независимости салютом.