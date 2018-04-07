6 Апреля 2018 15:24

Семейные, игровые и даже выходного дня. Минская область развивает альтернативные формы дошкольного воспитания детей. Особенно они актуальны в небольших деревнях, где нет обычных садиков, а подвозить за десятки километров проблематично. Антонина Станкевич оценила удобство семейных детских садов в Дзержинском районе.

Не по годам серьезный мальчик, который представился нашей съемочной группе как Даник Александрович, с восхищением сначала составляет паззлы, потом играет с музыкальной игрушкой - в детском садике забавных вещей хватает. Но главное - здесь никогда не бывает грустно, хотя группу нельзя назвать большой - всего пять человек.

Семейный детский сад появился в деревне Волма несколько лет назад. Две комнаты нашлись в местной школе. В отличие от обычных садиков этот работает с 9 до 16 часов - родителям этого хватает. А главное, что он здесь, под боком. Не приходится возить детей специальным автобусом за 12 километров.

Воспитатели говорят: из маленьких групп здесь получается создать настоящую семейную атмосферу. К тому же, многие дети и на самом деле - родственники.

В Дзержинском районе, например, сегодня создают альтернативу классическим детским садам. Преимущественно специальные группы появляются в небольших деревнях, отдаленных от райцентра и крупных агрогородков. Открывают не только семейные сады, которые могут работать по сокращенному графику в будни, но и дневные группы, игровые площадки, где детвора находится время всего несколько часов. Главное - каждого мальчика и девочку надлежащим образом подготовить к школе. Для остальных желающих - организованный подвоз.

Организовать такие группы можно не только на базе школ или других образовательных учреждений, но и дома. Сейчас в Дзержинском районе готовятся к открытию такой группы. Ремонт планируют завершить за лето, чтобы осенью еще один семейный сад принял маленьких воспитанников.