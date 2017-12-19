"Минская инициатива" подведет итоги трехлетней работы и обсудит планы на 2018 год

18 Декабря 2017 07:21

В белорусской столице сегодня соберется творческая интеллигенция трех стран - Беларуси, России и Украины. Под эгидой инициативы прошли круглые столы, организована художественная акция "Три Софии", издан поэтический альманах. Параллельно с писателями в Минске будут работать и молодые переводчики поэзии.