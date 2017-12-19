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"Минская инициатива" подведет итоги трехлетней работы и обсудит планы на 2018 год
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18 Декабря 2017 07:21

"Минская инициатива" подведет итоги трехлетней работы и обсудит планы на 2018 год

В белорусской столице сегодня соберется творческая интеллигенция трех стран - Беларуси, России и Украины. Под эгидой инициативы прошли круглые столы, организована художественная акция "Три Софии", издан поэтический альманах. Параллельно с писателями в Минске будут работать и молодые переводчики поэзии.

  

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