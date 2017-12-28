Минск замер в предновогодних пробках

28 Декабря 2017 15:16

Накануне ситуация на дорогах ухудшилась из-за тумана. Сейчас видимость неплохая, но тем не менее 7 баллов показывает служба "Яндекс. Карты". Многие водители, оказавшись на главных проспектах, ищут альтернативные пути выезда. Подобная ситуация наверняка повторится и в ближайшие дни.