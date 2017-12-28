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Минск замер в предновогодних пробках
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28 Декабря 2017 15:16

Минск замер в предновогодних пробках

Накануне ситуация на дорогах ухудшилась из-за тумана. Сейчас видимость неплохая, но тем не менее 7 баллов показывает служба "Яндекс. Карты". Многие водители, оказавшись на главных проспектах, ищут альтернативные пути выезда. Подобная ситуация наверняка повторится и в ближайшие дни.

  

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